Агент Мовсисяна: Дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со «Спартаком»

Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда Юры Мовсисяна, рассказал о планах своего клиента на этот год.



Напомним, минувшей зимой игрок сборной Армении на правах аренды перешел из московского «Спартака» в клуб MLS «Реал Солт-Лейк».



«Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде. Мы дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со «Спартаком». Москвичи отлично выступают и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет», – приводит слова агента ТАСС.



В нынешнем сезоне Мовсисян провел на клубном уровне 24 матча и забил 9 голов в MLS.



