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Фьюри и Кличко будут проходить допинг-тестирование VADA

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  ESPNКомментарии

Украинец Владимир Кличко и британец Тайсон Фьюри (чемпион мира по версиям WBO и WBA) пройдут обязательное допинг-тестирование, которое будет проводиться Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом сообщил менеджер украинца Бернд Бенте.

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года в допинг-пробе Фьюри был обнаружен анаболический стероид нандронол. Британский спортсмен отрицает применение препарата и подал в суд на Британское антидопинговое агенство (USAD).

Напомним, что реванш Фьюри-Кличко должен был состояться 9 июля в Манчестере (Англия), но Тайсон получил повреждение лодыжки на тренировке и был вынужден сняться с поединка.

Первое противостояние состоялось 28 ноября 2015 года и завершилось победой Фьюри единогласным решением судей.

Реванш между Фьюри и Кличко состоится 29 октября в Манчестере на «Манчестер Арена».

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