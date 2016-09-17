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Кубок России. 1/16 финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак», «Динамо» - «Ростов» и другие матчи

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров, Лескано, Булия

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов, Ромуло, Фернандо, Мелкадзе, Зуев, Давыдов

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Матч

Сибирь - Томь

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

21 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Ростов

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Матч

Челябинск - Урал

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

21 сентября 14:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Енисей - ЦСКА

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Матч

Волга Ул - Амкар

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

21 сентября 17:00, Труд, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-Нальчик - Краснодар

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

21 сентября 17:00, Спартак, Текстовая трансляция

Матч

Волгарь - Оренбург

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

21 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Арсенал

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

21 сентября 18:30, Электрон, Онлайн-трансляция

Матч

Мордовия - Анжи

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

21 сентября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция

Матч

Энергомаш - Уфа

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

21 сентября 19:00, Энергомаш, Онлайн-трансляция

Матч

Факел - Терек

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

21 сентября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Локомотив

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция

Матч

Чита - Рубин

Место и дата

22 сентября 11:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Тамбов - Зенит

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

22 сентября 14:00, Спартак, Текстовая трансляция

Матч

Шинник - Крылья Советов

Судья:

Денис Шпилев (Россия)

Место и дата

22 сентября 18:30, Шинник, Текстовая трансляция

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