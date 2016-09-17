Кубок России. 1/16 финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак», «Динамо» - «Ростов» и другие матчи
Результаты матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:01-й тайм
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров, Лескано, Булия
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов, Ромуло, Фернандо, Мелкадзе, Зуев, Давыдов
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
21 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
21 сентября 17:00, Труд, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
21 сентября 17:00, Спартак, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
21 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
21 сентября 18:30, Электрон, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
21 сентября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
21 сентября 19:00, Энергомаш, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
21 сентября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 сентября 11:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
22 сентября 14:00, Спартак, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Денис Шпилев (Россия)
Место и дата
22 сентября 18:30, Шинник, Текстовая трансляция