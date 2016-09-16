UFC представил промо-ролик к бою Жустино - Лансберг
UFC представил промо-ролик к бою Жустино - Лансберг.
UFC
FIGHT NIGHT 95
Дата турнира: 24 сентября
Место проведения: «Nilson Nelson Gymnasium» (Бразилиа, Бразилия)
Кто: Кристиана Жустино (Бразилия) - Лина Лансберг (Швеция)
Весовая категория: женская полулегкая
Место в мировом рейтинге. Жустино (1-е, рекорд 16-1); Лансберг (7-е, рекорд 6-1)
В чем интрига?
Главным поединком бразильского турнира станет бой самой мощной, по мнению многих экспертов, девушки в ММА - Кристианы Жустино по прозвищу «Киборг» и шведки Лины Лансберг. Чемпионка организации Invicta проведет свой второй поединок в рамках UFC, где достойных соперников ей очень сложно отыскать. Любопытно, что в 14 из 16 победных боях Жустино финишировала своих соперниц досрочно. Единственное поражение она потерпела в своем дебютном бою в далеком 2005 году. Скорее всего, бразильянка не будет «тянуть кота за хвост» и с первых секунд поединка обрушит всю свою ударную мощь на Лансберг.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.