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«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Давыдов и Мелкадзе выйдут в стартовом составе, Промес – в запасе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».

«Спартак»: Песьяков, Кутин, Маурисио, Таски, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Попов, Зуев, Давыдов, Мелкадзе.
Запасные: Ребров, Кутепов, Пуцко, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров, Лескано, Булия

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов, Ромуло, Фернандо, Мелкадзе, Зуев, Давыдов

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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