«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Давыдов и Мелкадзе выйдут в стартовом составе, Промес – в запасе
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».
«Спартак»:
Песьяков, Кутин, Маурисио, Таски, Комбаров,
Ромуло, Фернандо, Попов, Зуев, Давыдов,
Мелкадзе.
Запасные: Ребров, Кутепов, Пуцко, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:01-й тайм
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров, Лескано, Булия
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов, Ромуло, Фернандо, Мелкадзе, Зуев, Давыдов
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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