Андрей Червиченко: Возвращение Мовсисяна в московский «Спартак» – бред и сплетни

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в столичный клуб нападающего Юры Мовсисяна, который на данный момент выступает в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды.



– Думаю, что это какой-то бред, сплетни, – начал Червиченко. – Агент пытается пристроить его где-то в России. Сколько ему сейчас? 29? Он еще такой молодой...Думаю, вряд ли он нужен команде, поскольку сейчас в стане красно-белых все итак неплохо. Нужно это просто расценивать, как работу агента, который сделал правильный вброс информации. Например, если ты пойдешь на рынок и узнаешь, что Мовсисян свободен, берите его – не будет особого интереса, а значит и денег особо не заработаешь. А когда ты правильно вбрасываешь информацию, мол Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком», то у других может появится некий интерес, которые будут надеяться, что стороны не сумеют договориться. На мой взгляд, возвращение Юры в «Спартак» маловероятно, даю всего 10 процентов.

– То есть, никакой пользы он не принесет «Спартаку»? Например, разгрузить Зе Луиша.

– Мне кажется, он итак не нагружен совсем. Футболисты красно-белых не то, что в щадящем режиме, а в отдыхающем режиме работают, ведь команда не выступает в еврокубках. Думаю, они находятся в привилегированном положении с точки зрения нагрузки.



– Как вам статистика Мовсисяна? 24 матча и 9 голов в этом сезоне.

– Ну, получается, меньше гола, да и к тому же он выступает в MLS. Статистика удручающая!



