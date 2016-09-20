Сборная России к 2030 году должна быть в топ-10 рейтинга ФИФА

Сборная России к 2030 году должна находиться в десятке лучших рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится в проекте Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период 2030 года, который поступил в распоряжение ТАСС.



Проект «Стратегии-2030» был разослан субъектам Российского футбольного союза (РФС) для ознакомления и внесения предложений. Стратегия будет обсуждаться на конференции РФС, которая состоится 24 сентября в Москве. Отмечается, что к 2020 году национальная команда должна быть в рейтинге ФИФА не ниже 16 места, а к 2024 году – не ниже 12-го. На данный момент сборная России в рейтинге ФИФА располагается на 38 месте.



Проект «Стратегии-2030» предполагает, что к 2020 году средняя заполняемость стадионов на матчах РФПЛ составит 70%, к 2024 году – 80%, к 2030 году – 90%. Год назад средняя заполняемость арен в чемпионате России была 45%.

Как говорится в документе, к 2020 году правилам финансового «фэйр-плей» Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут полностью соответствовать восемь клубов РФПЛ, к 2024 году – 16 клубов РФПЛ, а к 2030 году – помимо всех клубов РФПЛ, все клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Проект «Стратегии-2030» предусматривает, что доля доходов от болельщиков в выручке клубов за 15 лет должна возрасти с 5 процентов (2015 год) до 20 (2030 год).

При этом в проекте говорится, что точные значения ключевых показателей эффективности будут уточнены в ходе детализации «Стратегии-2030».​​



