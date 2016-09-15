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Ефимова продает свой BMW, подаренный за медали на ОИ в Рио

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Российская пловчиха Юлия Ефимова решила продать автомобиль BMW, полученный от «Фонда поддержки олимпийцев России» по итогам ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила агент спортсменки Анна Митькова.

«Юлия решила продать автомобиль по двум причинам. Во-первых, у нее уже есть один автомобиль (Audi A6), подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им только когда бывает в России, в Волгодонске. Во-вторых, Юлия планирует приобрести недвижимость в Москве, на что нужны значительные средства, а призовых на это не хватает. Пока еще никто по поводу покупки автомобиля к нам не обращался», – приводит слова Митьковой ТАСС.

Напомним, на ОИ в Рио Ефимова завоевала серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

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