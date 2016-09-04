Хабиб Нурмагомедов: Сделаю все, чтобы привести пояс UFC в Россию, в мой родной Дагестан

Российский боец смешанного стиля, первый номер рейтинга легковесов UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в ближайшее время проведет титульный поединок.



«Очень скоро, с помощью Всевышнего, я снова шагну в октагон, на этот раз это будет охота за поясом, к которому я шёл всю жизнь, и поверьте мне я не собираюсь недооценивать соперника, я выйду туда как на последнюю битву, и сделаю все, чтобы привести этот пояс в Россию, в мой родной Дагестан. Большое спасибо Всем за поддержку», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.



Ранее россиянин заявил, что планирует выступить 12 ноября в Нью-Йорке на UFC 205. Сегодня президент организации Дана Уайт заявил, что возможным соперником спортсмена из РФ станет Эдди Альварес.



В своем последнем поединке Нурмагомедов 16 апреля этого года победил Даррелла Хорчера из США в рамках турнира UFC on FOX 19.