SpbOpen-2016. Рублев обыграл Кукушкина, Южный - Типсаревича, старт Вавринки и другие матчи игрового дня
21 сентября на 21-м Международном теннисном турнире St. Petersburg Open проходят матчи первого и второго круга в одиночном и парном разрядах.
Одиночный разряд
Михаил Кукушкин (Казахстан) - Андрей Рублев (Россия) - 3:6, 1:4 Rt;
Михаил Южный (Россия) - Янко Типсаревич (Сербия) - 6:3, 7:5;
Евгений Донской (Россия) - Андрей Кузнецов (Россия) - 3:6, 5:7.
Станислас Вавринка (Швейцария) - Лукаш Росол (Чехия);
Роберто Баутиста Агут (Испания) - Ричардас Беранкис (Литва);
Жоао Соуза (Португалия) - Раду Албот (Молдавия) - 3:6, 6:4, 7:5;
Виктор Троицки (Сербия) - Гаштао Элиаш (Португалия) - 1:6, 2:6.
Парный разряд
Паоло Лоренци (Италия)/Адриан Манаринно (Франция) - Джонатан Маррей (Великобритания)/Адил Шамасдин (Канада) - 4:2, Rt;
Янко Типсаревич/Виктор Троицки (оба - Сербия) - Андре Бегеманн (Германия)/Леандре Паес (Индия) - 2:6, 4:6.
Андрес Молтени (Аргентина)/Ханс Подплипник-Кастильо (Чили) - Пурав Раджа/Дивиж Шаран (оба - Индия);
Напомним, SpbOpen стартовал 19 сентября, турнир завершится 25 числа.