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Хосеп Гвардиола: Однажды «Манчестер Сити» проиграет и лучше б это случилось как можно скорее

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что несмотря на отличный старт в нынешнем сезоне, его подопечным будет полезно проиграть в ближайшей встрече.

«Вы когда-нибудь видели команду, которая устала после победы со счетом 4:0? Я еще не видел ни одного футболиста, который бы чувствовал себя уставшим после такой игры. Когда ты побеждаешь, то чувствуешь себя комфортнее, моральный дух команды улучшается.

Несмотря на все это, однажды «Манчестер Сити» проиграет, возможно, лучше б это случилось как можно скорее. Одно поражение...я шучу. Но вы понимаете, что я имею ввиду. Сейчас нужно, чтобы все успокоились», – приводит слова Гвардиолы Goal.

На данный момент «Сити», набрав 15 баллов, занимает первое место в таблице АПЛ.

В следующем туре «горожане» 24 сентября сыграют на выезде с «Суонси». 


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