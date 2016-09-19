«Анахайм» подписал пробный контракт с бывшим нападающим «Адмирала» Бутом

«Анахайм» подписал пробный контракт с нападающим Дэвидом Бутом, который примет участие в тренировочном лагере команды, сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне 31-летний американский форвард выступал за «Адмирал». В 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 16 (6+10) очков. В пяти встречах плей-офф Бут очков в свой актив не записал.

Всего в НХЛ он провел 502 игры, в которых набрал 231 (120+111) очко.