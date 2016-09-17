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Объединение отечественных тренеров считает участие Мутко в выборах президента РФС нарушением регламента ФИФА

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие в выборах президента РФС Виталия Мутко не является легитимным.

- Как само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих в голосовании за него, является нарушением документов ФИФА и РФС, - говорится в заявлении Объединения отечественных тренеров.

Объединение ссылается на нарушение ст. 15 устава ФИФА.

- Обращаем внимание, что действующий президент РФС Виталий Мутко был выдвинут на пост президента РФС, не сложив с себя полномочий руководителя федерального органа исполнительной власти - министра спорта. Хотя это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам, - говорится в заявлении.


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