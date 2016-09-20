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Андрей Николишин: Ничушкин проиграет в спортивном плане, возвращаясь в КХЛ

Ярослав Карамов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин поделился мнением о решении форварда Валерия Ничушкина, выступавшего три сезона в «Далласе», вернуться в КХЛ.

Напомним, во вторник игрок подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

«Чтобы играть в НХЛ, нужно доказывать свою состоятельность каждый день, каждую тренировку, каждую игру. Если ты не можешь этого делать, не можешь терпеть, тебе там делать нечего. Там лучшая лига в мире, и чтобы в ней играть, нужно быть достойным этого. Если у Валерки что-то не получилось, где-то не захотел наступить себе на горло, потерпеть, то это плохо очень. Обидно за него. Возвращение в КХЛ в спортивном плане для него - это минус», - цитирует Николишина «Р-Спорт».

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