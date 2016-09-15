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Левандовски станет самым высокооплачиваемым футболистом в Бундеслиге

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BildКомментарии

Руководство мюнхенской «Баварии» в связи с интересом со стороны других клубов к форварду Роберту Левандовски планирует сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Германии.

Как сообщает Bild, в ближайшее время нападающему будет предложен новый контракт, согласно которому его зарплата составит 15 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Польши претендует мадридский «Реал», а его агент минувшим летом обсуждал переход своего клиента в стан «сливочных» с президентом испанского клуба Флорентино Пересом.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Всего за мюнхенский клуб футболист провел 106 матчей и забил 76 голов. Отметим, что его нынешний контракт с «Баварией» рассчитан до 2019 года.


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