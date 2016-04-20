Тренер Усика: Александр мал для супертяжа? Ничего подобного! Он побьёт всех этих здоровяков!

Джеймс Али Башир, тренер чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о целях своего подопечного, отметив, что тот готов перейти в супертяжелый вес.



«Теперь начнется самое интересное. Для начала мы хотим объединительные бои – сначала с британским чемпионом по версии WBC Тони Белью, а затем с россиянином Денисом Лебедевым, который держит в своих руках пояса WBA и IBF в тяжёлом весе. А через года два мы будем готовы к переходу в супертяжёлый вес. Считаете что Усик мал для супертяжа? Ничего подобного! Он побьёт всех этих здоровяков!» – приводит слова Башира «Бокс ТВ».

Напомним, в минувший уик-энд украинец победил поляка Кшиштофа Гловацки единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс WBO.



Чемпион мира по версиям IBF и WBA Денис Лебедев 3 декабря проведет поединок с соотечественником Муратом Гассиевым.



