Игроки «Луча-Энергии» вновь не вышли на тренировку

Тренер «Кубани»: В матче с «Шинником» у нас ничего не получилось

Старший тренер краснодарской «Кубани» Михаил Семенов после поражения своей команды от «Шинника» в матче Футбольной национальной лиги высказал мнение, что у его подопечных в этой игре не получилось ничего.