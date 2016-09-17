Игроки «Луча-Энергии» вновь не вышли на тренировку
Футболисты «Луча-Энергии», испытывающего серьезные финансовые трудности, вновь не вышли на тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отказались от занятия игроки владивостокского клуба и накануне. Многие из них не получают зарплату уже 3-4 месяца.
Футболисты намерены бойкотировать домашний матч первенства ФНЛ со «Спартаком-2», который должен состояться 26 сентября.
После 13 туров «Луч-Энергия» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы первого дивизиона.
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