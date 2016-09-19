Валерий Газзаев: Не только Слуцкий виноват. А чем президент РФС занимался?

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев высказал отношение к выступлению сборной на Евро-2016.

- Не только Слуцкий и игроки виноваты в том, что произошло на Евро. А чем занимался президент РФС? Когда «я не виноват», а виноваты другие, не будет положительного результата, - заявил Газзаев.

Напомним, на прошедшем летом во Франции чемпионате Европы команда Леонида Слуцкого не вышла из группы, где ее соперниками были сборные Англии, Уэльса и Словакии.