Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ХоккейСША2 : 4Канада
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо2 : 0Ростов
ТеннисДонской- : -Кузнецов
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 0:0Южный
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Валерий Газзаев: Не только Слуцкий виноват. А чем президент РФС занимался?

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев высказал отношение к выступлению сборной на Евро-2016.

- Не только Слуцкий и игроки виноваты в том, что произошло на Евро. А чем занимался президент РФС? Когда «я не виноват», а виноваты другие, не будет положительного результата, - заявил Газзаев.

Напомним, на прошедшем летом во Франции чемпионате Европы команда Леонида Слуцкого не вышла из группы, где ее соперниками были сборные Англии, Уэльса и Словакии.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Газзаев считает, что депутатская должность поможет ему в случае избрания президентом РФСВалерий Газзаев, который баллотируется на пост президента РФС, считает, что депутатская должность поможет ему в случае избрания президентом РФС.Олег Романцев: Только ли Слуцкий виноват в том, что произошло со сборной на Евро?Экс-главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что не только Леонид Слуцкий виноват в провале сборной на Евро.Объединение отечественных тренеров считает участие Мутко в выборах президента РФС нарушением регламента ФИФАОбъединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие в выборах президента РФС Виталия Мутко не является легитимным.Сборная России к 2030 году должна быть в топ-10 рейтинга ФИФАСборная России к 2030 году должна находиться в десятке лучших рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится в проекте Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период 2030 года, который поступил в распоряжение ТАСС.Введение видеоповторов в РФПЛ пока не планируетсяПрезидент РФС Виталий Мутко высказался относительно видеоповторов в чемпионате России по футболу.Виталий Мутко: С мая 2017 года Фернандес сможет выступать за сборную РоссииМинистр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший паспорт России, сможет выступать за национальную команду.Сборная России по футболу сыграет с Катаром в гостяхТоварищеский матч между сборными Катара и России проведет на выезде в ноябре 2016 года.Президент ФНЛ: Как «Луч» допустили к соревнованиям? В соответствии с требованиямиИгорь Ефремов прокомментировал ситуацию в «Луче-Энергии».Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 в НовогорскеГлава РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату мира 2018 года на базе «Динамо» в Новогорске.Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской областиБывший полузащитник сборной России Роман Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе.Виталий Мутко: Не хочется отдавать наш футбол на растерзаниеМинистр спорта России и президент РФС Виталий Мутко считает удовлетворительным положение дел в российском футболе.Виталий Мутко: ВФЛА получила письмо от IAAF по вопросу восстановления российских легкоатлетовМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления в правах российских легкоатлетов.Роман Нойштедтер: На тренировках сборной России мне умышленно давали неточные передачиЗащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о своей адаптации в сборной России.Валерий Газзаев: После отмены лимита на легионеров уровень зарплаты в РФПЛ выправится сам собойКандидат в президенты РФС Валерий Газзаев хотел бы полностью отменить лимит на легионеров в чемпионате России.Виталий Мутко: В следующем году можем провести свою ПаралимпиадуМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что в 2017 году в России могут пройти альтернативные Паралимпийские игры с участием российских и иностранных спортсменов.Виталий Мутко: Соревнования паралимпийцев могут быть объединены с обычными турнирамиМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что в будущем крупные турниры, проводимые на территории страны, могут включать в себя соревнования паралимпийцев.Виталий Мутко выразил надежду, что российских спортсменов допустят на ЧМ-2017 по легкой атлетикеВиталий Мутко выразил надежду, что российских спортсменов допустят на ЧМ-2017 по легкой атлетике.Александр Кокорин: Слуцкий любил пошутить всего с несколькими игрокамиНападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.Александр Кокорин: Интересно наблюдать за сборной, которая серьезно обновиласьНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о невызове в сборную.Виталий Мутко: Сложно представить, что телеправа РФПЛ будут стоить $200 млн, как предположил ГаззаевПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что скоро будет принята стратегия развития российского футбола.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Валерий Газзаев
Валерий Газзаеввсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение