Хабиб Нурмагомедов: Альварес, не бойся, я закончу поединок быстро, тебе не придется долго мучатся

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок с представителем США Эдди Альваресом, поблагодарив президента UFC Дану Уайт за возможность провести титульный поединок.



«Все хорошо знают, кто настоящий Орел. А вы двое – всего лишь два цыпленка, которых защищает папочка Дана, но уже скоро один из вас станет моим ужином. Альварес, шах и мат. Тебе некуда деваться, так что давай сделаем это. Мы с Уайтом все еще ждем когда ты подпишешь контракт. Не бойся, я закончу поединок быстро, тебе не придется долго мучатся.



И хочу поблагодарить президента Уайта за столь щедрый подарок на мой день рождения», – написал Нурмагомедов в своем Twitter.



Ранее россиянин заявил, что планирует выступить 12 ноября в Нью-Йорке на UFC 205. Сегодня президент организации Дана Уайт заявил, что возможным соперником спортсмена из РФ станет Эдди Альварес.



В своем последнем поединке Нурмагомедов 16 апреля этого года победил Даррелла Хорчера из США в рамках турнира UFC on FOX 19.