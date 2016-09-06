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Хабиб Нурмагомедов: Альварес, не бойся, я закончу поединок быстро, тебе не придется долго мучатся

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок с представителем США Эдди Альваресом, поблагодарив президента UFC Дану Уайт за возможность провести титульный поединок.

«Все хорошо знают, кто настоящий Орел. А вы двое – всего лишь два цыпленка, которых защищает папочка Дана, но уже скоро один из вас станет моим ужином. Альварес, шах и мат. Тебе некуда деваться, так что давай сделаем это. Мы с Уайтом все еще ждем когда ты подпишешь контракт. Не бойся, я закончу поединок быстро, тебе не придется долго мучатся.

И хочу поблагодарить президента Уайта за столь щедрый подарок на мой день рождения», – написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Ранее россиянин заявил, что планирует выступить 12 ноября в Нью-Йорке на UFC 205. Сегодня президент организации Дана Уайт заявил, что возможным соперником спортсмена из РФ станет Эдди Альварес.

В своем последнем поединке Нурмагомедов 16 апреля этого года победил Даррелла Хорчера из США в рамках турнира UFC on FOX 19.

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