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Ассоциация гольфа России наградила Марию Верченову ценным подарком и призом в 1 миллион рублей

Андрей Симоненко
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Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко наградил единственную российскую участницу Олимпийских игр в Рио ценным подарком и денежным призом в 1 миллион рублей.

Церемония награждения прошла в гольф-клубе «Пестово», где в среду проходят мероприятия, посвященные завершению сезона в России, а также заключительный раунд юниорского турнира на Кубок Президента.

Верченова установила в Рио-де-Жанейро олимпийский рекорд — прошла заключительный раунд турнира за 62 удара. Это абсолютно лучший результат среди всех участников Олимпиады. В итоговом протоколе Верченова заняла 16-е место.

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