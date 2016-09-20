«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Ростова» на матч 1/16 финала Кубка России.
«Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета, Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай.
«Ростов»: Медведев, Скопинцев, Христис, Гуйе, Кондрюков, Киреев, Препелицэ, Эззатоллахи, Вебер, Байрамян, Ходунов.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 14.00 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически