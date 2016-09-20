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Полицейские сняли плакат в районе стадиона «Арена-Химки» с обращением фанатов к РФС

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полицейские сняли плакат в районе стадиона «Арена-Химки» с обращением фанатов к РФС.

Текст сообщения, которое было адресовано к спортивной организации выглядит так:

«14:00 - Итс э гуд тайм ту импортант футбол мэтч! Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан! Сеньк ю РФС!», – говорится в сообщении.

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