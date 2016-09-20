Полицейские сняли плакат в районе стадиона «Арена-Химки» с обращением фанатов к РФС
Полицейские сняли плакат в районе стадиона «Арена-Химки» с обращением фанатов к РФС.
Текст сообщения, которое было адресовано к спортивной организации выглядит так:
«14:00 - Итс э гуд тайм ту импортант футбол мэтч! Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан! Сеньк ю РФС!», – говорится в сообщении.
Полицейские сняли плакат в районе стадиона "Арена-Химки" с обращением фанатов к РФС.https://t.co/bIwmKzMcHI pic.twitter.com/kTSvwd0B5j— Артем Терентьев (@TemaNegr) 21 сентября 2016 г.
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