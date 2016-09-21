Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ХоккейСША2 : 4Канада
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо2 : 0Ростов
ТеннисДонской- : -Кузнецов
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 0:0Южный
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

Первый тайм прошел в равной борьбе: выступающие в ФНЛ хозяева поля практически ни в чем не уступали лидирующему в премьер-лиге сопернику.

На 55-й минуте на замену вышел один из ведущих игроков красно-белых Квинси Промес , однако внести перелом в игру голландец не сумел. Мяч, напротив, влетел в сетку ворот Сергея Песьякова. Стремительную атаку хабаровчан точным ударом завершил нападающий Владислав Никифоров.

«Спартак» мог сравнять счет на 80-й минуте, но мощный выстрел Ромуло в великолепном прыжке отразил голкипер армейцев Александр Довбня.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

В 1/8 финала турнира дальневосточники сыграют с победителем пары «Чита» - «Рубин», которые встретятся в четверг.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)

Голы

Никифоров 58 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов

Предупреждения:

Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Енисей» – ЦСКА. Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России.Каррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииКаррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииМассимо Каррера рискнул, выставив дублирующий состав в кубковом матче со «СКА-Хабаровском». И прогадал.Массимо Каррера: Нужно играть интенсивно, иначе «Спартак» станет средней командойГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.«Спартак» при Каррере потерпел первое поражениеСегодняшнее поражение московского «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России стало первым с начала августа, когда столичную команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.Противостояние дня: Андрей Тихонов против ЦСКАПротивостояние дня: Андрей Тихонов против ЦСКАОдин из символов «Спартака» 90-х сегодня впервые встречается с ЦСКА в роли тренера. Sovsport.ru вспоминает историю его отношений с армейцами«Динамо» – «Ростов». ОнлайнСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между московским «Динамо» и «Ростовом». Игра состоится в Химки и начнется в 14:00 по московскому времени.«Динамо» – «Ростов». Стартовые составыСтали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Ростова» на матч 1/16 финала Кубка России.«СКА-Хабаровск» – «Спартак» (1:0). ОнлайнСегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» примет на домашней арене московский «Спартак».Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.«Химки» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 20:00 мскСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «Химками» и «Локомотивом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.«Спартак-Нальчик» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:00 мскСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «Спартаком-Нальчик» и «Краснодаром». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.«Енисей» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 15:00 мскСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.Андрей Червиченко: Возвращение Мовсисяна в московский «Спартак» – бред и сплетниБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» нападающего Юры Мовсисяна, который на выступает в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды.«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Давыдов и Мелкадзе выйдут в стартовом составе, Промес – в запасеСтал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Хавбек «Зенита» Алексей Евсеев в интервью Spb.Sovsport.ru – о кубковом матче против «Тамбова», своей травме и желании играть за сборную.Кубок России. 1/16 финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак», «Динамо» - «Ростов» и другие матчиРезультаты матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.«Рубин» повезет в Читу всего трех легионеровКак стало известно корреспонденту Sovsport.ru главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия планирует выставить на матч 1/16 Кубка России против «Читы» не основной состав. На выезд отправятся всего три легионера.Агент Мовсисяна: Дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со «Спартаком»Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда Юры Мовсисяна, рассказал о планах своего клиента на этот год.Александр Бубнов: «Спартаку» будет непросто из-за перелета, а ещё из-за погоды в ХабаровскеБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящей встречи красно-белых с «СКА-Хабаровск» в рамках Кубка России.Андрей Иванов: Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевойЗащитник «СКА-Хабаровск» Андрей Иванов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение