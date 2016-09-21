«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

Первый тайм прошел в равной борьбе: выступающие в ФНЛ хозяева поля практически ни в чем не уступали лидирующему в премьер-лиге сопернику.

На 55-й минуте на замену вышел один из ведущих игроков красно-белых Квинси Промес , однако внести перелом в игру голландец не сумел. Мяч, напротив, влетел в сетку ворот Сергея Песьякова. Стремительную атаку хабаровчан точным ударом завершил нападающий Владислав Никифоров.

«Спартак» мог сравнять счет на 80-й минуте, но мощный выстрел Ромуло в великолепном прыжке отразил голкипер армейцев Александр Довбня.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

В 1/8 финала турнира дальневосточники сыграют с победителем пары «Чита» - «Рубин», которые встретятся в четверг.