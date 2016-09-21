«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.
Первый тайм прошел в равной борьбе: выступающие в ФНЛ хозяева поля практически ни в чем не уступали лидирующему в премьер-лиге сопернику.
На 55-й минуте на замену вышел один из ведущих игроков красно-белых Квинси Промес , однако внести перелом в игру голландец не сумел. Мяч, напротив, влетел в сетку ворот Сергея Песьякова. Стремительную атаку хабаровчан точным ударом завершил нападающий Владислав Никифоров.
«Спартак» мог сравнять счет на 80-й минуте, но мощный выстрел Ромуло в великолепном прыжке отразил голкипер армейцев Александр Довбня.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
В 1/8 финала турнира дальневосточники сыграют с победителем пары «Чита» - «Рубин», которые встретятся в четверг.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы
Никифоров 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов
Предупреждения:
Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция