Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ХоккейСША2 : 4Канада
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо2 : 0Ростов
ТеннисДонской- : -Кузнецов
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 0:0Южный
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Хидиятуллин назвал председателя профсоюза футболистов самозванцем

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Один из лидеров Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Вагиз Хидиятуллин назвал гендиректора ОПСФ Александра Зотова самозванцем.

- Зотов подделал документы, чтобы избираться в исполком РФС. Считаю его самозванцем. В документе о собрании, на котором принято решение о выдвижении Зотова, сказано, что кворум имеется. Но я звонил Тарасову, Шуленину, Шаяхметову - никто из них не присутствовал на заседании. И потом в совете ОПСФ 12 человек. Здесь же говорится только о пяти. Как такой документ вообще в РФС могли провести? - задался вопросом Хидиятуллин.

- Это удар по репутации РФС. Мутко стоит задуматься об этом, - добавил он.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Надеемся, УЕФА ограничится штрафом для Тарасова». Сегодня – рассмотрение дела«Надеемся, УЕФА ограничится штрафом для Тарасова». Сегодня – рассмотрение делаВ четверг дисциплинарный комитет УЕФА может наказать игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова за футболку с изображением президента России.Вагиз Хидиятуллин: Широков поразил своей работоспособностью, а «Спартак» разочаровалБывший защитник «Спартака» и ЦСКА Вагиз Хидиятуллин поделился впечатлениями после очной встречи этих команд. Напомним, что ЦСКА одержал победу в 19-м туре чемпионата России со счетом 1:0.«Дмитрий очень не хочет пропустить Евро». Александр Зотов о «деле Тарасова»«Дмитрий очень не хочет пропустить Евро». Александр Зотов о «деле Тарасова»Sovsport.ru продолжает следить за «делом Тарасова». Новые подробности этой истории.Александр Зотов: В CAS бы не приняли жалобу СамсоноваАлександр Зотов: В CAS бы не приняли жалобу СамсоноваГенеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов прокомментировал слова Олега Самсонова о конфликте со своим бывшим клубом.Александр Зотов: Надеемся, что «Кубани» хватит здравого смысла договориться с Игнатьевым до результатов экспертизыГлава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов считает, что «Кубань» должна разрешить конфликт с полузащитником Владиславом Игнатьевым до окончания экспертизы по проверке подлинности подписей.«Кубань» вернула Игнатьеву трудовую книжкуГлава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что «Кубань» окончательно завершила трудовые отношения с полузащитником Владиславом Игнатьевым.Александр Зотов: У руководителей «Камаза» еще есть надежда сохранить клубГлава Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с клубом КАМАЗ, который может сняться со второй части сезона ФНЛ.Александр Зотов: Не понимаю, зачем «Кубань» удерживает трудовую книжку ИгнатьеваГлава Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что «Кубань» не возвращает футболисту команды Владиславу Игнатьеву его трудовую книжку.Глава профсоюза футболистов: Около 70-80% клубов России регулярно задерживают зарплаты игрокамРуководитель Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что около 70-80% футбольных клубов России имеют регулярные задержки по выплате зарплаты игрокам.«Он думал, что не выдержит в «Спартаке». Красно-белые – о Романцеве«Он думал, что не выдержит в «Спартаке». Красно-белые – о РоманцевеSovsport.ru поздравляет Олега Романцева с днем рождения и вспоминает вместе с другими cпартаковцами интересные истории про великого тренера.Вагиз Хидиятуллин: Широков без труда найдет себе командуВице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР, экс-защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин считает, что Роман Широков без труда найдет себе новую команду, если клуб захочет от него избавиться.Дубль Хидиятуллина и олимпийский чемпион - электрослесарь шахты «Казахстанская»Дубль Хидиятуллина и олимпийский чемпион - электрослесарь шахты «Казахстанская»35 лет назад с 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проходила XXII летняя Олимпиада. Sovsport.ru продолжает рубрику, посвященную этим Играм.Вагиз Хидиятуллин: «Спартаку» нужно усилить защитуЛиния обороны «Спартака» нуждается в усилении. Об этом заявил бывший защитник команды Вагиз Хидиятуллин.Вагиз Хидиятуллин: В матче с «Уфой» у «Спартака» не было прежней унылости и беспомощностиБывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился впечатлениями от матча команды в первом туре чемпионата России против «Уфы». Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Вагиз Хидиятуллин: Паршивлюк еще легко отделалсяБывший игрок «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал очередную травму, полученную защитником красно-белых Сергеем Паршивлюком.Вагиз Хидиятуллин: Без Игнашевича сборная станет слабееВице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР Вагиз Хидиятуллин считает, что игра сборной России пострадает в отсутствие центрального защитника Сергея Игнашевича.Вагиз Хидиятуллин: «Спартак» показывает унылую игру. Стыдно смотретьВагиз Хидиятуллин: «Спартак» показывает унылую игру. Стыдно смотретьВагиз Хидиятуллин: Кротов и Давыдов заслужили вызов в сборнуюНападающие «Спартака» Вячеслав Кротов и Денис Давыдов заслужили вызов в сборную России. Об этом заявил бывший защитник красно-белых Вагиз Хидиятуллин.Вагиз Хидиятуллин: Дзюбе нужно думать о футболе, а не о деньгахНападающему «Спартака» Артему Дзюбе следует определиться, где он хочет продолжить карьеру. Об этом заявил бывший защитник команды Вагиз Хидиятуллин.Вагиз Хидиятуллин: Чемпионство — слишком высокая планка для сегодняшнего «Спартака»Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Вагиз Хидиятуллин считает, что красно-белые уже не смогу побороться за чемпионство в этом сезоне.

Cпецпредложение