Хидиятуллин назвал председателя профсоюза футболистов самозванцем

Один из лидеров Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Вагиз Хидиятуллин назвал гендиректора ОПСФ Александра Зотова самозванцем.

- Зотов подделал документы, чтобы избираться в исполком РФС. Считаю его самозванцем. В документе о собрании, на котором принято решение о выдвижении Зотова, сказано, что кворум имеется. Но я звонил Тарасову, Шуленину, Шаяхметову - никто из них не присутствовал на заседании. И потом в совете ОПСФ 12 человек. Здесь же говорится только о пяти. Как такой документ вообще в РФС могли провести? - задался вопросом Хидиятуллин.

- Это удар по репутации РФС. Мутко стоит задуматься об этом, - добавил он.