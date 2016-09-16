Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ХоккейСША2 : 4Канада
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо2 : 0Ростов
ТеннисДонской- : -Кузнецов
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 0:0Южный
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

В Анапе стартует Кубок мира Diamond Kckboxing WAKO

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Анапе на черноморском курорте «Витязево» стартует розыгрыш Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который продлится до 26 сентября.

В этом году особенностью состязаний станет присвоение победителям мастерских международных званий. По словам главного судьи Кубка мира Юрия Лахтикова, как такового подбора судей на Кубок не существует. Каждая команда-участник может привести с собой судей, имеющих «национальную категорию». Только специалисты этой категории допускаются к судейству предварительной стадии Кубка. «Далее мы рассматриваем то, как судьи проявили себя в ходе предварительных соревнований и ставим лучших на полуфинальные и финальные бои. Обычно бригада состоит из двух опытных и одного судьи «национальной категории», - отметил Лахтиков.

- В разных регионах по всей России проводятся регулярные судейские семинары, после которых слушатели сдают теоретический тест, а затем допускаются к практической части. По итогам этих двух составляющих на чемпионате России выдается «национальная категория». Более высокие международные категории «А, В, С» можно получить только на титульных чемпионатах Европы и мира. На сегодняшний день только две женщины-судьи обладают высокими международными категориями - это Микаэла Ковачкова из Словакии и Дженифер Уолтерс из Канады. В России ни одну женщину-судью по кикбоксингу еще не видел. Все члены Международной комиссии рефери являются признанными специалистами и дают различные семинары по всему миру, я также занимаюсь этой образовательной деятельностью».

Как рассказал главный судья, в течение последних двух лет на титульных чемпионатах не было подано ни одного протеста, что само по себе говорит об уровне судейства. «В судейском кодексе WAKO прописано, что каждый судья должен быть, прежде всего, нейтрален в своих оценках. На соревнованиях судья перестает представлять свою страну, а становится беспристрастным. Решение судьи может быть изменено лишь в нескольких случаях: если неправильно произведен подсчет очков, если судья ошибся цветом угла, и он сам это признает, также если судья дал очки другому, и, наконец, когда налицо грубое нарушение правил WAKO», - отметил Юрий Лахтиков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
UFC представил промо-ролик к бою Жустино - ЛансбергГлавным поединком бразильского турнира станет бой самой мощной, по мнению многих экспертов, девушки в ММА - Кристианы Жустино по прозвищу «Киборг» и шведки Лины ЛансбергДана Уайт: Нурмагомедов сразится за пояс чемпиона UFCПрезидент американской промоутерской компании UFC Дана Уайт назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова (23-0) претендентом на пояс чемпиона в легком весе.Елена Розберг: Сборная России по ММА - сплоченный коллективЕлена Розберг: Сборная России по ММА - сплоченный коллективГлавный врач сборной России по ММА Елена Розберг - о роли врача при подготовке спортсменов и своей работе в Союзе ММА России.Виктор Немков: К бою против Вея готовлюсь в Старом ОсколеРоссийский боец смешанного стиля Виктор Немков прокомментировал предстоящий бой с Аттилой Веем на турнире M-1 Challenge 71.Организация Bellator представила проморолик турнира, на котором выступит ШлеменкоРоссийский боец смешанного стиля средней весовой категории Александр Шлеменко свой следующий поединок проведет 21 октября на турнире Bellator 162.В какой бойцовской организации мы увидим Федора Емельяненко? ОпросПосле боя между Федором Емельяненко и Фабио Мальдонадо прошло уже больше трех месяцев, а Последний император до сих пор не объявил, в какой из организаций будет выступать в будущем.M-1 Challenge 71. Вей сразится против Немкова21 октября в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 71 состоится бой между экс-чемпионом Bellator Аттилой Веем (MMA Spirit, 29-7-2) и экс-чемпионом M-1 Challenge Виктором Немковым (Александр Невский ОЭМК, 23-6).Венер Галиев: После Fight Nights 51 ситуация в нашем весе немного прояснитсяРоссийский боец смешанного стиля Венер Галиев дал комментарий в преддверии турнира Fight Nights 51, на котором он сразится в матче реванше против Ахмеда Алиева.Магомедшарипов нокаутировал Сильву и другие результаты турнира ACB 45В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит турнир по смешанным единоборствам ACB 45.Сарнавский был сенсационно нокаутирован Гаджидаудовым на турнире ACB 45Известный российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский сенсационно потерпел поражение на турнире ACB 45 в Санкт-Петербурге.Джефф Монсон: Бой между Емельяненко и Силвой? О, это будет поединок годаИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон (59-26-1) прокомментировал слух о поединке россиянина Федора Емельяненко (36-4) с бразильцем Вандерлеем Силвой (35-12-1) на турнире в Японии в канун Нового года.Махачев проиграет Уэйду. Прогноз Sovsport.ru на бои уикендаМахачев проиграет Уэйду. Прогноз Sovsport.ru на бои уикендаВ эти выходные в Санкт-Петербурге (Россия) состоится турнир ACB 45, а в Идальго (США) пройдет бойцовское шоу UFC Fight Night 94.Дураев не смог сделать вес и будет лишен пояса ACB. Бой с Кинцлом отмененНа официальной церемонии взвешивания чемпион лиги ACB Альберт Дураев превысил лимит полусреднего веса. В связи с этим бой с Патриком Кинцлом отменен, также Дураев будет лишен чемпионского пояса.Девушка дня. Боец Bellator Анастасия ЯньковаДевушка дня. Боец Bellator Анастасия ЯньковаАнастасия Янькова - самая перспективная девушка-боец ММА из России.Василевский подписал контракт с ACB на три поединкаИзвестный российский боец смешанного стиля средней весовой категории Вячеслав Василевский (25 побед, 8 поражений) подписал контракт с промоутерской компанией ACB.Янькова победила Артеагу на турнире Bellator 161Сегодня состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 161, в рамках которого россиянка Анастасия Янькова победила соперницу из США Вету Артеагу.Эдуард Островский: Кубок мира 2016 года в Анапе станет «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы«Предстоящий Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который пройдет с 21 по 26 сентября под Анапой, станет своеобразной «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы. Об этом рассказал в интервью старший тренер сборной России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт, заслуженный тренер России, судья международной категории Эдуард Островский.Мохнаткин - Мальдонадо и другие бои турнира Fight Nights 52Промоутерская компания Fight Nights Global 1 октября в Нижневартовске проведет свой 52 турнир по смешанным единоборствам.Янькова и Артеага не уложились в весовой лимит перед турниром Bellator 161Янькова и Артеага не уложились в весовой лимит перед турниром Bellator 161В субботу рано утром по московскому времени пройдет турнир Bellator 161, в главном поединке которого Тони Джонсон сразится против Чейка Конго.Соннен подписал контракт с Bellator и хочет провести бой с ЕмельяненкоИзвестный американский боец смешанного стиля Чел Соннен, экс-претендент на пояс чемпиона UFC в нескольких весовых категориях, подписал контракт с организацией Bellator. Об этом сообщает Mmajunkie.com.

Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение