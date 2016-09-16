В Анапе стартует Кубок мира Diamond Kckboxing WAKO

В Анапе на черноморском курорте «Витязево» стартует розыгрыш Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который продлится до 26 сентября.

В этом году особенностью состязаний станет присвоение победителям мастерских международных званий. По словам главного судьи Кубка мира Юрия Лахтикова, как такового подбора судей на Кубок не существует. Каждая команда-участник может привести с собой судей, имеющих «национальную категорию». Только специалисты этой категории допускаются к судейству предварительной стадии Кубка. «Далее мы рассматриваем то, как судьи проявили себя в ходе предварительных соревнований и ставим лучших на полуфинальные и финальные бои. Обычно бригада состоит из двух опытных и одного судьи «национальной категории», - отметил Лахтиков.

- В разных регионах по всей России проводятся регулярные судейские семинары, после которых слушатели сдают теоретический тест, а затем допускаются к практической части. По итогам этих двух составляющих на чемпионате России выдается «национальная категория». Более высокие международные категории «А, В, С» можно получить только на титульных чемпионатах Европы и мира. На сегодняшний день только две женщины-судьи обладают высокими международными категориями - это Микаэла Ковачкова из Словакии и Дженифер Уолтерс из Канады. В России ни одну женщину-судью по кикбоксингу еще не видел. Все члены Международной комиссии рефери являются признанными специалистами и дают различные семинары по всему миру, я также занимаюсь этой образовательной деятельностью».

Как рассказал главный судья, в течение последних двух лет на титульных чемпионатах не было подано ни одного протеста, что само по себе говорит об уровне судейства. «В судейском кодексе WAKO прописано, что каждый судья должен быть, прежде всего, нейтрален в своих оценках. На соревнованиях судья перестает представлять свою страну, а становится беспристрастным. Решение судьи может быть изменено лишь в нескольких случаях: если неправильно произведен подсчет очков, если судья ошибся цветом угла, и он сам это признает, также если судья дал очки другому, и, наконец, когда налицо грубое нарушение правил WAKO», - отметил Юрий Лахтиков.