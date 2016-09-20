Газзаев считает, что депутатская должность поможет ему в случае избрания президентом РФС
Валерий Газзаев, который баллотируется на пост президента РФС, считает, что депутатская должность поможет ему в случае избрания президентом РФС.
- Не вижу здесь конфликта интересов. То, что я являюсь депутатом Государственной Думы (от партии «Справедливая Россия» - Прим. ред.) наоборот дает больше возможностей решать вопросы, связанные с футболом на законодательном уровне, - заявил Валерий Газзаев.
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