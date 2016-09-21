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«Спартак» при Каррере потерпел первое поражение

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодняшнее поражение московского «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России стало первым с начала августа, когда столичную команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.

В чемпионате России красно-белые обыграли «Крылья Советов» (1:0), разошлись миром с «Рубином» (1:1), взяли верх над «Краснодаром» (2:0), «Анжи» (2:0), «Локомотивом» (1:0) и «Оренбургом» (3:1).

«Спартак» вылетел из Кубка России, но лидирует в турнирной таблице премьер-лиги, опережая после семи туров ЦСКА на два очка.       

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