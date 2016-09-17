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Альваро Мората: Я мог стать самым дорогостоящим игроком в истории испанского футбола

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport BildКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората подтвердил информацию, согласно которой он мог переехать в чемпионат Англии.

«Челси» был единственным клубом, который действительно хотел видеть меня в своих рядах. Антонио Конте уже работал со мной в «Ювентусе». «Синие» сделали «Реалу» предложение по моему трансферу в размере 70 млн евро, однако, представители «Реала» сказали, что в клубе рассчитывают на меня, о чем я всегда мечтал.  Я стал бы самым дорогостоящим игроком в истории испанского футбола, но этого не случилось», – приводит слова футболиста Sport Bild.

Мората вернулся в «Реал» минувшим летом из «Ювентуса», за который он выступал с 2014 по 2016 гг. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

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