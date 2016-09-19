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Хакер взломал Twitter тренера команды Cloud9 по League of Legends

Дмитрий Галкин
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Неизвестный хакер взломал Twitter-аккаунт тренера команды Cloud9 по League of Legends Бока «Reapered» Хангю.

Хакер опубликовал конфиденциальную информацию, в том числе логины, пароли киберспортсменов и их персональную информацию. Также личная информация просочилась в сеть команды Team SoloMid.

Riot Games призвала игроков принять дополнительные меры безопасности, в том числе двухфакторную авторизацию для аккаунтов в Twitter.

Cloud9 сейчас находится в Южной Корее, где готовится к чемпионату мира по League of Legends.

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