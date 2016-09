Хакер взломал Twitter тренера команды Cloud9 по League of Legends

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» ведет переговоры по покупке команды Victorious ACE Esports Club по League of Legends.

ФК «Галатасарай» может купить команду по League of Legends

