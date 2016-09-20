Массимо Каррера: Нужно играть интенсивно, иначе «Спартак» станет средней командой

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.



Напомним, сегодня столичный клуб на стадии 1/16 финала уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.



«Результат справедлив: у них была мотивация. Если ты не отдаёшься, то можешь проиграть любой команде. Мы доказали это. Единственная позитивная вещь – плохой пример. Нужно играть интенсивно, иначе мы станем средней командой. Они были уставшими, не очень хорошо себя физически чувствовали.



Кто играл плохо? Все виноваты, я тоже – мы все одна команда. Нет, перелёт тут ни при чём. Мы сыграли плохо», – приводит слова специалиста «Чемпионат».