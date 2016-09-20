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«Енисей» – ЦСКА. Стартовые составы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России.

«Енисей»: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Васильев, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш.

ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов, Миланов, Страндберг.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 15.00 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.



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