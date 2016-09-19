ВКонтакте запускает стриминговый сервис по киберспорту

Социальная сеть ВКонтакте запускает игровые трансляции — стриминговую платформу, которая позволит геймерам транслировать свой игровой процесс в социальную сеть и зарабатывать на этом деньги.



Авторы трансляций смогут зарабатывать деньги, получая пожертвования от зрителей («донаты»): чтобы поддержать своего любимого стримера, пользователь может нажать на кнопку «Поддержать» под плеером трансляции и воспользоваться всеми интегрированными в социальную сеть платёжными инструментами. В режиме реального времени на экране трансляции будут доступны уведомления о пожертвованиях, новых подписчиках, а также пользователях, поделившихся записью. Авторы трансляций ВКонтакте также смогут участвовать в программе дистрибуции видеоконтента и зарабатывать на показах рекламы перед своими видео. Для участия в программе необходимо отправить запрос в Поддержку ВКонтакте.



«На текущий момент авторы игровых трансляций являются восходящими звёздами, чрезвычайно популярными среди аудитории ВКонтакте. Мы считаем важным поддерживать их, предоставляя для этого новые инструменты работы с аудиторией и создания интересного контента. Именно поэтому сегодня мы запускаем бета-тестирование платформы для трансляций игр: на данный момент она уже доступна ряду сообществ, а в ближайшее время будет доступна и каждому пользователю социальной сети», — заявил Михаил Карпов, менеджер по продукту «Видео» ВКонтакте.



Для общения зрителей между собой, а также с автором трансляции в полной версии сайта доступен обновляющийся в режиме реального времени чат. Впоследствии он будет доступен и в мобильных версиях социальной сети. По окончании трансляции будет доступен её повтор в виде видеозаписи.



«Пользователи смогут не только транслировать свой игровой процесс на многомиллионную аудиторию ВКонтакте и зарабатывать при этом деньги, но и обсуждать это вместе со своими друзьями и подписчиками, используя привычный интерфейс и возможности социальной сети», — прокомментировал Александр Щепилов, менеджер по направлению «Игры и киберспорт» ВКонтакте.



Первыми новинку опробуют популярные стримеры России и СНГ в рамках закрытого бета-тестирования, которое начнётся 21 сентября и записаться на которое можно будет в официальном блоге компании.

ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть, насчитывающая свыше 380 млн зарегистрированных аккаунтов. Каждый месяц ресурс посещают более 90 млн пользователей.