Георгий Черданцев: «Спартак» проиграл строго после интервью с Аленичевым
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о вылете московского «Спартака» из Кубка России.
Напомним, сегодня красно-белые на стадии 1/16 финала уступили «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.
«А чем это отличается по смыслу от АЕКа? Что характерно, Спартак проиграл строго после интервью с Аленичевым», – написал Черданцев в своем Twitter.
А чем это отличается по смыслу от АЕКа? Что характерно, Спартак проиграл строго после интервью с Аленичевым.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 21 сентября 2016 г.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы
Никифоров 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов
Предупреждения:
Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция