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Георгий Черданцев: «Спартак» проиграл строго после интервью с Аленичевым

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о вылете московского «Спартака» из Кубка России.

Напомним, сегодня красно-белые на стадии 1/16 финала уступили «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1. 

«А чем это отличается по смыслу от АЕКа? Что характерно, Спартак проиграл строго после интервью с Аленичевым», – написал Черданцев в своем Twitter.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)

Голы

Никифоров 58 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов

Предупреждения:

Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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