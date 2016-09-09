УЕФА представил логотип и слоган чемпионата Европы по футболу 2020 года

УЕФА официально презентовал логотип и слоган Евро-2020 года, который состоится в 13 странах. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.



Логотипом турнира был выбран мост, а один из слоганов соревнований: «Объединенные граждане футбола».

Напомним, в сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение о том, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах.

По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия).



Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.









