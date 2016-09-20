Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к матчу с командой Сенегала

читайте также

Александр Григорян: Я вынуждал Карреру не ставить в стартовый состав Промеса и Зе Луиша Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

Александр Мостовой: Не увидел в игре «Спартака» расслабленности, но поражение дает команде преимущество Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 финала Кубка России от «СКА-Энергии» (0:1).

«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака» Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о вылете «спартака» из Кубка России после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1).

Теперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая Роганова Обозреватель Sovsport.ru - о вылете красно-белых из Кубка России

Георгий Черданцев: «Спартак» проиграл строго после интервью с Аленичевым Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о вылете московского «Спартака» из Кубка России.

Каррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка России Массимо Каррера рискнул, выставив дублирующий состав в кубковом матче со «СКА-Хабаровском». И прогадал.

Шок - это по-нашему Sovsport.ru, впечатленный поражением «Спартака» в Хабаровске, вспоминает самые яркие эпизоды Кубка, когда младшие побивали старших по званию

Массимо Каррера: Нужно играть интенсивно, иначе «Спартак» станет средней командой Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.

«Спартак» при Каррере потерпел первое поражение Сегодняшнее поражение московского «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России стало первым с начала августа, когда столичную команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.

«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск» «СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» (1:0). Онлайн Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» примет на домашней арене московский «Спартак».

Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛ Посетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.

Андрей Червиченко: Возвращение Мовсисяна в московский «Спартак» – бред и сплетни Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» нападающего Юры Мовсисяна, который на выступает в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды.

«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Давыдов и Мелкадзе выйдут в стартовом составе, Промес – в запасе Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».

Агент Мовсисяна: Дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со «Спартаком» Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда Юры Мовсисяна, рассказал о планах своего клиента на этот год.

Александр Бубнов: «Спартаку» будет непросто из-за перелета, а ещё из-за погоды в Хабаровске Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящей встречи красно-белых с «СКА-Хабаровск» в рамках Кубка России.

Андрей Иванов: Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевой Защитник «СКА-Хабаровск» Андрей Иванов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России.

«А Игнашевич будет играть до 50 лет...». Как Россия встречает 1/16 финала Кубка Sovsport.ru рассказывает, чем живут команды и города, где сегодня и завтра в 1/16 финала Кубка России сыграют клубы премьер-лиги.

Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018. Об этом сообщает на официальном сайте Королевского футбольного союза страны.