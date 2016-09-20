Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к матчу с командой Сенегала
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде, которая стартует в групповом раунде отборочного турнира ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
8 октября сборная Кабо-Верде проведет на выезде матч со сборной Сенегала.
Отметим, что 25-летний форвард «Спартака» дебютировал за сборную своей страны в 2010 году, провел 14 матчей и забил четыре гола.
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