Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик0 : 0Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ТеннисДонской3:6, 5:7Кузнецов
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к матчу с командой Сенегала

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде, которая стартует в групповом раунде отборочного турнира ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

8 октября сборная Кабо-Верде проведет на выезде матч со сборной Сенегала. 

Отметим, что 25-летний форвард «Спартака» дебютировал за сборную своей страны в 2010 году, провел 14 матчей и забил четыре гола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Григорян: Я вынуждал Карреру не ставить в стартовый состав Промеса и Зе ЛуишаГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.Александр Мостовой: Не увидел в игре «Спартака» расслабленности, но поражение дает команде преимуществоБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 финала Кубка России от «СКА-Энергии» (0:1).«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о вылете «спартака» из Кубка России после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1).Теперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая РогановаТеперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая РогановаОбозреватель Sovsport.ru - о вылете красно-белых из Кубка РоссииГеоргий Черданцев: «Спартак» проиграл строго после интервью с АленичевымКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о вылете московского «Спартака» из Кубка России.Каррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииКаррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииМассимо Каррера рискнул, выставив дублирующий состав в кубковом матче со «СКА-Хабаровском». И прогадал.Шок - это по-нашемуШок - это по-нашемуSovsport.ru, впечатленный поражением «Спартака» в Хабаровске, вспоминает самые яркие эпизоды Кубка, когда младшие побивали старших по званиюМассимо Каррера: Нужно играть интенсивно, иначе «Спартак» станет средней командойГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.«Спартак» при Каррере потерпел первое поражениеСегодняшнее поражение московского «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России стало первым с начала августа, когда столичную команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск»«СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.«СКА-Хабаровск» – «Спартак» (1:0). ОнлайнСегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» примет на домашней арене московский «Спартак».Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.Андрей Червиченко: Возвращение Мовсисяна в московский «Спартак» – бред и сплетниБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» нападающего Юры Мовсисяна, который на выступает в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды.«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Давыдов и Мелкадзе выйдут в стартовом составе, Промес – в запасеСтал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».Агент Мовсисяна: Дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со «Спартаком»Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда Юры Мовсисяна, рассказал о планах своего клиента на этот год.Александр Бубнов: «Спартаку» будет непросто из-за перелета, а ещё из-за погоды в ХабаровскеБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящей встречи красно-белых с «СКА-Хабаровск» в рамках Кубка России.Андрей Иванов: Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевойЗащитник «СКА-Хабаровск» Андрей Иванов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России.«А Игнашевич будет играть до 50 лет...». Как Россия встречает 1/16 финала Кубка«А Игнашевич будет играть до 50 лет...». Как Россия встречает 1/16 финала КубкаSovsport.ru рассказывает, чем живут команды и города, где сегодня и завтра в 1/16 финала Кубка России сыграют клубы премьер-лиги.Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018. Об этом сообщает на официальном сайте Королевского футбольного союза страны.Главгосэкспертиза выдаст заключение по проекту стадиона на Крестовском в ноябре

Сенегал
Сенегалкалендарьстатистика
Кабо-Верде
Кабо-Вердекалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зе Луиш
Зе Луишвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение