Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина одержал пять побед подряд дома и потерпел пять поражений подряд в гостях. Выездная серия получилась самой худшей в истории команды за все 25 лет выступления в чемпионатах, начиная с 1992 года.

- Старт получился не совсем чемпионским, если так можно выразиться. Какие-то игры просто не заладились. И все ребята сейчас в команде это понимают. У нас отличный получился матч с ЦСКА за Кубок открытия. Отдали много сил и эмоций – красивая победа. Это в какой-то степени нас расслабило перед гостевым турне. На игру в Череповце вышли совсем с другим настроем. А соперники против нас, наоборот, настраиваются с дополнительной мотивацией – обыграть чемпиона. И нам не прощают каких-то ошибок. Хоть и взяли в матче с «Северсталью» очко по буллитам, но по шапке нам надавали. В Питере сыграли гораздо лучше, но счет на табло все видели. В общем, вся та поездка Череповец – Питер – Екатеринбург – Ханты-Мансийск пошла, как говорится, кувырком. На мой взгляд, это к лучшему. Ребята все понимают, что после чемпионского сезона нам нужно какое-то время, чтобы «перезагрузить» свои мысли. И очень хорошо, что именно в начале чемпионата нас, мягко говоря, «посадили на задницу». Такие поражения психологически закаляют всю команду. И понемногу мы уже исправляем ситуацию, - цитирует Зарипова официальный сайт КХЛ.