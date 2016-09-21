«Сибирь» выбила «Томь» из Кубка России
«Сибирь» дома обыграла «Томь» (1:0 Д.В) в 1/16 финала Кубка России.
Под занавес первого тайма гости имели отличный шанс открыть счет, однако Кирилл Погребняк не реализовал пенальти.
Основное время завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное победу хозяевам поля принес защитник Евгений Качан.
В 1/8 финала турнира новосибирцы встретятся с победителем пары «Енисей» - ЦСКА, которые в эти минуты играют в Красноярске.
Матч
Голы
Качан 118 (1:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Качан, Магаль, Мищенко, Ларенц (Макаренко, 46), Рухаиа, Чеботару, Безлихотнов (Глушков, 59), Андреев, Плопа, Беляев (Кушнирук, 75)
Томь: Коченков, Дудиев, Яблонски, Тен (Чернышов, 105), Кузнецов, Ковальчук, Баляйкин, Попов, Голышев, Погребняк, Кудряшов
Незабитые пенальти
Погребняк (Томь), 45
Предупреждения:
Рухаиа, 49; Макаренко, 101 - Кудряшов, 34; Тен, 64
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
21 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция