Гаджи Гаджиев: Согласен с Романцевым – Мутко бросил футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, почему принял решение подписать письмо «Объединения отечественных тренеров» против баллотирования министра спорта РФ Виталия Мутко на пост президента РФС.



«Я хочу сказать, что Виталий Леонтьевич бросил футбол, и довольно на долгий срок. Ему Романцев правильно сказал, что за целый цикл Мутко только семь раз появлялся в управлении футбола, а в такой огромной стране, как Россия, нужно футболом заниматься 24 часа в сутки. Так что считаю выступление Романцева обоснованным.



Я подписал письмо «Объединения отечественных тренеров», потому что надо работать по закону, это же выборы, существуют законы, правила, которые нужно соблюдать. Это моя личная позиция и в то же время коллективная. Есть нормы, им нужно следовать. Больше ничего за этим обращением нет. Работали службы, уточняли, что правильно, а что нет. Я не знал этих правил, меня с ними ознакомили, я посчитал, что действительно такая позиция справедлива.



Поддерживаю Газзаева, потому что футбол у нас за последние годы не развивается. У нас очень много проблем в футболе, и их должны решать люди, которые жизнь футболу посвятили, знают проблемы и умеют их решать. Газзаев знает, как это делать», – приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».



