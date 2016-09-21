«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России
Московское «Динамо» в Химках крупно переиграло «Ростов» (4:0) в 1/16 финала Кубка России.
Бело-голубые еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи с соперником, в составе которого не было ни одного игрока основного состава.
Счет на 6-й минуте открыл защитник Владимир Рыков, поразивший ворота после скидки Себастьяна Хольмена.
На 17-й минуте хозяева поля удвоили преимущество благодаря автоголу в исполнении игрока «Ростова» Папы Гуйе.
Перед свистком на перерыв красивый обводящий удар удался нападающему Ивану Маркелову.
Во второй половине москвичи не ослабили давление на ворота ростовчан. Автором еще одного забитого мяча стал Иван Темников.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.
В 1/8 финала турнира команда Юрия Калитвинцева сыграет с победителем пары «Тосно» - «Арсенал».
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция