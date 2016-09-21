«Урал» в 1/16 финала Кубка России разгромил «Челябинск»
Футболисты «Урала» в 1/16 финала Кубка России одержали крупную победу над «Челябинском» со счетом 3:0.
Уже на 15-й минуте встречи счет открыл полузащитник уральцев Георгий Чантурия. Второй мяч в ворота челябинского клуба отправил ивуарийский нападающий «Урала» на 35-й минуте. А на 50-й минуте Чантурия с пенальти оформил дубль и тем самым снял все вопросы о победителе в этой игре.
В следующем раунде 26 ноября подопечные Вадима Скрипченко встретятся с победителем пары Волга (Ульяновск) – Амкар.
Матч
Голы
Чантурия 15 (0:1). Конате 35 (0:2). Чантурия 50 (0:3 - пен.).
Состав
Челябинск: Глазков, Леоненков, Быстров М., Гафнер, Коркин, Холодов, Зырянов, Шайморданов, Стешин, Сазонов, Быстров Д.
Урал: Заболотный, Панков, Новиков, Данцев, Фонтанелло, Павленко, Емельянов, Подоксёнов, Конате, Ставпец, Чантурия
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Центральный, Онлайн-трансляция