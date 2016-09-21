Иван Данильянц: «Ростов» играл резервом из-за плотного графика
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Динамо» (0:4).
- Сегодня мы играли в обновленном составе, и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первом тайме пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой.
- Почему «Ростов» играл резервным составом?
- У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше – получили практику, - сказал Данияльнц.
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция