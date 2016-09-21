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Иван Данильянц: «Ростов» играл резервом из-за плотного графика

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Динамо» (0:4).

- Сегодня мы играли в обновленном составе, и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первом тайме пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой.

- Почему «Ростов» играл резервным составом?
- У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше – получили практику, - сказал Данияльнц.

Матч

Динамо - Ростов - 4:0 (3:0)

Голы

Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).

Состав

Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)

Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)

Предупреждения:

нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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