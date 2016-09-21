Иван Данильянц: «Ростов» играл резервом из-за плотного графика

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Динамо» (0:4).

- Сегодня мы играли в обновленном составе, и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первом тайме пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой.

- Почему «Ростов» играл резервным составом?

- У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше – получили практику, - сказал Данияльнц.