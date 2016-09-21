Дон Черри: Тренерский штаб сборной России работает просто паршиво

Известный хоккейный эксперт и бывший главный тренер «Бостон Брюинз» подверг критике тренерский штаб сборной России, который возглавляет Олег Знарок.

- В матче со сборной Северной Америки пять нападающих сборной России получили больше игрового времени, чем Овечкин. Шестеро сыграли больше, чем Малкин. Как можно побеждать, распределяя игровое время таким образом?

Россия недостаточно мощна, чтобы по очереди играли все четыре тройки. Овечкин и Малкин – боевые кони, которые привыкли играть много. Поэтому у них сейчас ничего и не получается. Паршивая работа тренерского штаба, - заявил Черри.

Напомним, на Кубке мира-2016 сборная России сначала проиграла шведам (1:2), а затем победила молодых звезд Северной Америки (4:3). 22 сентября в заключительном матче группового этапа подопечные Олега Знарка сыграют с финнами.

