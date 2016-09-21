Александр Мостовой: Не увидел в игре «Спартака» расслабленности, но поражение дает команде преимущество

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 финала Кубка России от «СКА-Энергии» (0:1).

- Подтвердилось одно из главных правил кубковых матчей. Мы знаем, что не только у нас в национальном Кубке аутсайдеры преподносят сюрпризы. Вот на такую ситуацию наткнулся «Спартак» в Хабаровске. Но надо отдать должное «СКА-Хабаровск», они играли самоотверженно, остро и боевито.



Не увидел в действиях «Спартака» расслабленности или недонастроя. Может, помешало поле, но лучше не стоит обращать на это внимание. Лучше лишний раз похвалить «СКА-Хабаровск».



Не думаю, что вылет из Кубка России как-то подорвет уверенность красно-белых. Наоборот, у них теперь преимущество. Они вылетели очень кстати, ведь конкурентам – ЦСКА и «Зениту» — играть в еврокубках, а «Спартаку» — только в чемпионате, - рассказал Мостовой.

Напомним, московский «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на два очка.

«СКА-Энергия» в 1/8 финала Кубка России сыграет с победителем матча «Чита» - «Рубин».





