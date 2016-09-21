Александр Мостовой: Не увидел в игре «Спартака» расслабленности, но поражение дает команде преимущество
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 финала Кубка России от «СКА-Энергии» (0:1).
- Подтвердилось одно из главных правил кубковых матчей. Мы знаем, что не
только у нас в национальном Кубке аутсайдеры преподносят сюрпризы. Вот
на такую ситуацию наткнулся «Спартак» в Хабаровске. Но надо отдать
должное «СКА-Хабаровск», они играли самоотверженно, остро и боевито.
Не увидел в действиях «Спартака» расслабленности или недонастроя. Может, помешало поле, но лучше не стоит обращать на это внимание. Лучше лишний раз похвалить «СКА-Хабаровск».
Не думаю, что вылет из Кубка России как-то подорвет уверенность красно-белых. Наоборот, у них теперь преимущество. Они вылетели очень кстати, ведь конкурентам – ЦСКА и «Зениту» — играть в еврокубках, а «Спартаку» — только в чемпионате, - рассказал Мостовой.
Напомним, московский «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на два очка.
«СКА-Энергия» в 1/8 финала Кубка России сыграет с победителем матча «Чита» - «Рубин».
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы
Никифоров 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов
Предупреждения:
Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция