Иван Данильянц: План на игру? Мы хотели выйти на поле и бороться
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России с «Динамо» (0:4).
– Какой у «Ростова» был план на эту игру?
– Выйти на поле командой и бороться. Были бы возможности – пытались их реализовать, но такой возможности не было. Получилось то, что получилось.
– Много клубов из премьер-лиги тоже покинули турнир. У «Ростова» был шанс завоевать трофей…
– Здесь нет неуважения к турниру. Есть чемпионат России – им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России… В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир, – сказал Данильянц.
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция