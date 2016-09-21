Иван Данильянц: План на игру? Мы хотели выйти на поле и бороться

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России с «Динамо» (0:4).

– Какой у «Ростова» был план на эту игру?

– Выйти на поле командой и бороться. Были бы возможности – пытались их реализовать, но такой возможности не было. Получилось то, что получилось.

– Много клубов из премьер-лиги тоже покинули турнир. У «Ростова» был шанс завоевать трофей…

– Здесь нет неуважения к турниру. Есть чемпионат России – им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России… В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир, – сказал Данильянц.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча