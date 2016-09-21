Иван Данильянц: Финансовая нестабильность напрягает «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо» (0:4) рассказал о финансовой ситуации в клубе.
– Как на команду влияют долги, о которых говорят в прессе?
– Календарь и финансовая нестабильность напрягают командe. Задолженности остались прежними, хотя были заявления о том, что погашены все долги по премиальным. Зарплату получили, а по премиальным никак не заплатят за 2014, 2015 и 2016 год. Это одна из сложностей, – сказал Данильянц.
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция