Иван Данильянц: Финансовая нестабильность напрягает «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо» (0:4) рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Как на команду влияют долги, о которых говорят в прессе?

– Календарь и финансовая нестабильность напрягают командe. Задолженности остались прежними, хотя были заявления о том, что погашены все долги по премиальным. Зарплату получили, а по премиальным никак не заплатят за 2014, 2015 и 2016 год. Это одна из сложностей, – сказал Данильянц.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча