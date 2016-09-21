«Тамбов» – «Зенит». Витсель, Дзюба и Кришито пропустят встречу
21 сентября «Зенит» отправился в Тамбов на игру с местным клубом в 1/16 Кубка России.
Сине-бело-голубые вылетели на игру в составе восемнадцати футболистов:
Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;
Защитники:Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов;
Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука
Джорджевич.
Игра «Зенита» против
«Тамбова» пройдет 22 сентября в 14:00 на стадионе «Спартак».
Напомним, 17 сентября «Тамбов» в матче 13-го тура ФНЛ играл против второй команды петербуржцев – «Зенита-2». Матч закончился нулевой ничьей. «Тамбов» - «Зенит».
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