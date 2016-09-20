Арбитра, прокусившего ногу полицейскому в Екатеринбурге, привлекут к уголовной ответственности

Футбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, станет обвиняемым в рамках уголовного дела.

- Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области 27-летний житель города Боровичи Новгородской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

С учетом того, что указанное преступление не является тяжким, в отношении подозреваемого следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - цитирует агентство «Р-Спорт» представителя СУСК РФ по Свердловской области.

Ранее представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила, что правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.

Напомним, матч закончился победой «Автомобилиста» со счетом 3:2.