Арбитра, прокусившего ногу полицейскому в Екатеринбурге, привлекут к уголовной ответственности
Футбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, станет обвиняемым в рамках уголовного дела.
- Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области 27-летний житель города Боровичи Новгородской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
С учетом того, что указанное преступление не является тяжким, в отношении подозреваемого следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - цитирует агентство «Р-Спорт» представителя СУСК РФ по Свердловской области.
Ранее представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила, что правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.
Напомним, матч закончился победой «Автомобилиста» со счетом 3:2.
Матч
Автомобилист - СКА - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Кетов (Каблуков, Зубарев), 2:00 (0:1). Моня (Гареев, Торченюк), 23:44 (1:1 - бол.). Коукал (Мегалинский), 38:07 (2:1 - бол.). Барабанов (Яковлев), 53:33 (2:2).
Победный буллит:
Коукал - 3:2.
Место и дата
19 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция