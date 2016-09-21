«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России
«Енисей» дома обыграл ЦСКА (2:1) в 1/16 финала Кубка России.
Счет под занавес первого тайма открыл Никита Чернов, права на которого принадлежат армейцам. Он использовал грубую ошибку на выходе вратаря красно-синих Сергея Чепчугова и головой отправил мяч в ворота.
На 59-й минуте гости восстановили равенство: Георгий Миланов нанес точный удар из-за пределов штрафной.
На 83-й минуте проход Артура Малояна завершился передачей на Александра Ломакина, который принес красноярцам победу.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
В 1/8 финала турнира «Енисей» встретится с «Сибирью», которая ранее в дополнительное время обыграла «Томь» (1:0).
Матч
Голы
Чернов 43 (1:0). Миланов 59 (1:1). Ломакин 83 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Васильев, Чичерин, Чернов, Фатуллаев, Ломакин (Иванов, 86), Алиев, Ланин, Камеш, Малоян (Коротаев, 89)
ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Алибеков, Набабкин, Гордюшенко, Ионов, Натхо, Миланов, Хосонов, Страндберг, Чалов (Жамалетдинов, 76)
Предупреждения:
нет - Набабкин, 34
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция