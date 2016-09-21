«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России

«Енисей» дома обыграл ЦСКА (2:1) в 1/16 финала Кубка России.

Счет под занавес первого тайма открыл Никита Чернов, права на которого принадлежат армейцам. Он использовал грубую ошибку на выходе вратаря красно-синих Сергея Чепчугова и головой отправил мяч в ворота.

На 59-й минуте гости восстановили равенство: Георгий Миланов нанес точный удар из-за пределов штрафной.

На 83-й минуте проход Артура Малояна завершился передачей на Александра Ломакина, который принес красноярцам победу.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

В 1/8 финала турнира «Енисей» встретится с «Сибирью», которая ранее в дополнительное время обыграла «Томь» (1:0).