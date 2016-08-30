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Оскар де ла Хойя: Головкин, перестань называть других клоунами и прими мое предложение

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил о том, что делает все возможное для организации боя между своим подопечным Саулем Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.

- Очевидно, что это будет PPV-событие, и, если он не доволен теми условиями, что я предлагаю, удачи ему в бою с кем-то другим. С тем, с кем он сможет заработать столько же денег. Хотя, конечно, это нереально. Я предлагаю ему значительную сумму. Речь идет о восьмизначной цифре. Прими мое предложение, заключи договор, перестань называть других людей клоунами и давай дерись, - цитирует де ла Хойю портал Latimes.com.

Напомним, Геннадий Головкин в последнем бою одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.

Ранее Сауль Альварес отказался от принадлежавшего ему пояса WBC в среднем весе, когда организация потребовала от него встретится с Геннадием.

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