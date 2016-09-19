Михаил Южный: В матче с Раоничем многое будет зависеть от моей подачи

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о победе над Янко Типсаревичем и ожиданиями от встречи с Милошем Раоничем.

- Большое спасибо организаторам, что поставили мой матч на среду, как я и просил. Я восстанавливался от травмы, поэтому лишний день не помешал. Первый сет показал, что план на игру был правильный. Во втором сете меня выручала подача, я немного физически подсел, с середины сета понимал, что надо заканчивать игру в двух сетах, иначе в третьем я мог не выдержать.

- Показалось, что вы простыли. Петербург?

- Это еще началось в Москве, так что Санкт-Петербурге здесь не причем.

- Оцените Милоша Раонича - вашего следующего соперника.

- Оценивать его не буду, результаты Раонича говорят сами за себя. В матче с Милошем очень многое будет зависеть от того, как я буду подавать. При условии хорошей подачи - шансы будут, – передает слова Южного корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче первого круга Михаил южный обыграл серба Янко Типсаревича со счетом 6:3, 7:5. Во втором круге Южный сыграет с прошлогодним победителем - Милошем Раоничем.

St. Petersburg Open-2016 проходит с 19 по 25 сентября на «СИБУР АРЕНЕ». Призовой фонд турнира составляет 923 550 долларов.